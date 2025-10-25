Für den FC Halle-Neustadt endete der 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 im eigenen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen die Turbine Halle II mit 1:2 (1:1).

Halle/MTU. Am Samstag haben sich der FC Halle-Neustadt und die Turbine Halle II ein spannendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 1:2 (1:1).

Gregor Reinemann (Turbine Halle II) netzte nach 27 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Hallenser konterten in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit mit dem zweiten Tor der Partie. Diesmal war Danut Halibei der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

47. Minute FC Halle-Neustadt gleichauf mit Turbine Halle II – 1:1

In Minute 57 fiel der finale Treffer der Partie. Zwölf Minuten nach der Pause gelang es Reinemann, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit der Hallenser Mannschaft den Sieg zu verschaffen (57.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FC Halle-Neustadt wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 93 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Hallenser sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Halle-Neustadt – Turbine Halle II

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Tinto, Keunang, Zavoloka, Hardt, Moh, Al-Hamdi (67. Burzlaff), Müller, Teklay (61. Ali Yusuf), Shuba, Halibei (61. Manga)

Turbine Halle II: Bergien – Everding (83. Hayatou), Titonis (65. Kasparek), Krziwanie, Ermolaev, Nultsch (65. Büchner), Kuske, Anders (73. Wehse), Reinemann (90. Zahn), Müller, Leinhoß

Tore: 0:1 Gregor Reinemann (27.), 1:1 Danut Halibei (45.+2), 1:2 Gregor Reinemann (57.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Andreas Sturm, Sebastian Kriese; Zuschauer: 45