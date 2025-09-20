Fußball-Landesklasse 5: Der Heimvorteil half dem FC Halle-Neustadt am Samstag nicht, als er sich vor 30 Zuschauern mit 0:3 (0:1) gegen den FC Hettstedt verabschieden musste.

FC Halle-Neustadt verliert auf dem heimischen Platz mit 0:3 gegen FC Hettstedt

Halle/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Steve Hardt. Der Trainer von Halle-Neustadt musste sein Team bei einer 0:3 (0:1)-Niederlage gegen Hettstedt beobachten.

Tom Wienholz traf für den FC Hettstedt e.V. in Minute 13 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. In der zweiten Halbzeit setzte Hettstedt noch einen drauf: In Minute 78 wurde ein weiteres Tor durch Rico Hoffmann erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

FC Halle-Neustadt liegt 0:2 zurück – Minute 78

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der FC Hettstedt e.V. kassierte einmal Gelb.

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Yurii Kosko, den Ball ins Netz zu befördern (90.+3). Um die Gegner einzuholen reichte es jedoch nicht mehr. Die Hallenser sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Halle-Neustadt – FC Hettstedt

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Belay Weldemichael (67. Al-Hamdi), Müller, Keunang, Teklay, Hardt (46. Halibei), Tinto, Barghan (46. Moh), Abdulrahman, Zuleger, Manga

FC Hettstedt: Meinicke – Wienholz, Uhlig (73. Hoffmann), Stein, Kosko, Döring, Krey (28. Mühlenberg), Lettau, Kemnitz (70. Svitiukha), Prokhorenko (85. Hohmuth), Krey

Tore: 0:1 Tom Wienholz (13.), 0:2 Rico Hoffmann (78.), 0:3 Yurii Kosko (90.+3); Schiedsrichter: Falk Iser (Naumburg); Assistenten: Olaf Stiehler, Andreas Ehrhardt; Zuschauer: 30