Halle/MTU. Im Stadion BIZ Pl.3 haben 69 Zuschauer am Samstag das Kräftemessen zwischen dem FC Halle-Neustadt und der ESG Halle verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 1:0 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Carsten Kreft (Leipzig) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie zwei Gelbe Karte an die Hallenser (38., 61., 77.). Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten verstrichen und es wollte einfach nicht klappen. Auch in der zweiten Halbzeit schienen alle Bemühungen ohne Erfolg. Doch dann, kurz vor Abpfiff, die Rettung für Halle-Neustadt. Drei Minuten vor Schluss brachte Araz Dosky den Gastgeber in Führung (87.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 17

Aufstellung und Statistik: FC Halle-Neustadt – ESG Halle

FC Halle-Neustadt: Kubenz – Tinto, Wendorff (66. Ali Yusuf), Dosky (89. Regener), Hamkou, Abdulrahman, Hardt (70. Halibei), B. Trolli (46. F. Trolli), Keunang, Müller, Zuleger

ESG Halle: Dimke – Tebbe, Ros, Keller, Kühne, Pietsch, Wehlmann, Soyk (73. Gallien), Seidi (69. Breitbach), John, Bauer

Tore: 1:0 Araz Dosky (87.); Schiedsrichter: Carsten Kreft (Leipzig); Assistenten: Benjamin Händler, Daniel Göttel; Zuschauer: 69