Für den FC Eintracht Köthen endete der 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 auf dem heimischen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den SV Höhnstedt mit 1:2 (1:1).

In Minute 22 schoss Kevin Friese das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Köther konterten nur wenige Minuten später. Diesmal war Spieler Nummer 8 der Torschütze (28.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Köthen

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 12

Das letzte Tor der Partie fiel 21 Minuten nach der Pause, als Vincent Matz den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Höhnstedt sicherte (66.). In Spielminute 90 handelte sich der SV Höhnstedt noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: FC Eintracht Köthen – SV Höhnstedt

FC Eintracht Köthen: Münzner – Finze, Räber Cruz (73. Abou), Paquo, Dzwonik, Friese (73. Ishchenko), Becker, Passou Bitalounani (58. Arolu), Diawara, Kallenbach, Winter

SV Höhnstedt: Orlamünde – Ruckhardt, Raase (84. Balashov), Dressel, Aschenbach, Rickert, Göring, Folter, Matz, Matz

Tore: 1:0 Kevin Friese (22.), 1:1 (28.), 1:2 Vincent Matz (66.); Schiedsrichter: Sebastian Dähne (Wittenberg); Assistenten: Mario Bischoff, Karsten Lück; Zuschauer: 31