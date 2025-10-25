Fußball-Landesklasse 5: Der Heimvorteil half dem FC Eintracht Köthen am Samstag nicht, als er sich vor 40 Zuschauern mit 0:2 (0:1) gegen den 1. SV Sennewitz verabschieden musste.

FC Eintracht Köthen verliert auf dem heimischen Platz mit 0:2 gegen 1. SV Sennewitz

Köthen/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Mathias Blum. Der Trainer von Köthen musste seine Mannschaft bei einer 0:2 (0:1)-Niederlage gegen Sennewitz beobachten.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Andreas Rudolph vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Niklas Kasten das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (43.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Köthen

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

FC Eintracht Köthen sieht sich 0:2 im Rückstand – 79. Minute

34 Minuten nach der Pause konnte John Viany Bukenya (Sennewitz) den Ball über die Linie bringen (79.). Mit 2:0 gingen die Petersberger als Sieger vom Platz. Die Köther sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Eintracht Köthen – 1. SV Sennewitz

FC Eintracht Köthen: Friese – Abou (65. Fritsch), Winter (67. Marschall), Sawaneh (72. Becker), Diawara, Paquo, Kallenbach, Dzwonik, Finze, Passou Bitalounani, Räber Cruz

1. SV Sennewitz: Al Hasan – Gerlach, Kasten, Lorenz (74. Seidewitz), Görlitz, Bukenya, Angermann (76. Bartschek), Boettcher (54. Salomon), Von Cieminski, Schmidt (88. Horn), Berner (46. Herrmann)

Tore: 0:1 Niklas Kasten (43.), 0:2 John Viany Bukenya (79.); Schiedsrichter: Marek Scholz (Kemberg); Assistenten: Christian Habel, Livius Hennig; Zuschauer: 40