Für den FC Eintracht Köthen endete der 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 im eigenen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den SV Höhnstedt mit 1:2 (1:1).

Kevin Friese traf für den FC Eintracht Köthen in Spielminute 22 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Spieler Nummer 8 (28.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Köthen

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 12

21 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Vincent Matz (Höhnstedt) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Salzataler Mannschaft erzielen (66.). In Spielminute 90 handelte sich der SV Höhnstedt noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: FC Eintracht Köthen – SV Höhnstedt

FC Eintracht Köthen: Münzner – Paquo, Becker, Diawara, Finze, Friese (73. Ishchenko), Dzwonik, Winter, Kallenbach, Räber Cruz (73. Abou), Passou Bitalounani (58. Arolu)

SV Höhnstedt: Orlamünde – Ruckhardt, Matz, Folter, Aschenbach, Raase (84. Balashov), Göring, Dressel, Rickert, Matz

Tore: 1:0 Kevin Friese (22.), 1:1 (28.), 1:2 Vincent Matz (66.); Schiedsrichter: Sebastian Dähne (Wittenberg); Assistenten: Mario Bischoff, Karsten Lück; Zuschauer: 31