Köthen/MTU. Vor 80 Zuschauern hat sich das Team von Robert Giersberg mit 1:3 (0:1) gegen Zörbig geschlagen geben müssen.

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Tom Gansen für Zörbig traf und nach nur acht Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der FC Eintracht Köthen musste zweimal Gelb hinnehmen (16.). Der Zörbiger FC hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Sven Schreiter. In der zweiten Halbzeit setzte Zörbig noch einen drauf: In Minute 52 wurde das zweite Tor durch Oliver Kleewein erzielt.

Der Siegeszug der Zörbiger brach nicht ab. Minute 60: Zörbig traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Kleewein ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Köthen

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 1

29 Minuten nach der Pause konnte Alhassana Diawara (Köthen) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Köthen erzielen (74.). In Spielminute 88 handelte sich der Zörbiger FC noch eine Gelbe Karte ein. Der FC Eintracht Köthen rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: FC Eintracht Köthen – Zörbiger FC

FC Eintracht Köthen: Friese – Abou (72. Fritsch), Winter (90. Mohamad), Müller, Diawara, Paquo, Finze, Kallenbach, Mauer (61. Sawaneh), Becker (61. Passou Bitalounani), Ishchenko (37. Marschall)

Zörbiger FC: Koller – Matthias, Kleewein, Seliger, Schmidt, Oertel, Gansen (60. Schönburg), Janders, Brenner, Schindler, Hempel (74. Deidok)

Tore: 0:1 Tom Gansen (8.), 0:2 Oliver Kleewein (52.), 0:3 Oliver Kleewein (60.), 1:3 Alhassana Diawara (74.); Schiedsrichter: Marek Scholz (Kemberg); Assistenten: Christian Habel, Luca Toni Cordes; Zuschauer: 80