Einen 3:2 (1:0)-Heimsieg gegen den FC Hettstedt heimste der SV Höhnstedt am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 ein.

Salzatal/MTU. Nach einem spannenden Match haben sich der SV Höhnstedt und der FC Hettstedt am Samstag 3:2 (1:0) getrennt.

Marcel Rickert (SV Höhnstedt) netzte nach 30 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Salzataler konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Oliver Bendzko der Torschütze (52.).

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Vincent Matz/Höhnstedt (71.), gefolgt von Moritz Uhlig (FC Hettstedt) in Minute 80. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch eine Minute bis zum Abpfiff, als Matz den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Höhnstedt sicherte (89.). Der SV Höhnstedt hat sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – FC Hettstedt

SV Höhnstedt: Orlamünde – Schauer, Dressel, Balashov, Folter, Rickert, Ruckhardt, Matz (89. Schüler), Schulz, Raase, Behrend

FC Hettstedt: Honigmann – Krey (75. Svitiukha), Wienholz (68. Uhlig), Mühlenberg, Krey, Stein, Kosko, Bendzko, Doberenz (68. Mussin), Döring, Kemnitz

Tore: 1:0 Marcel Rickert (30.), 1:1 Oliver Bendzko (52.), 2:1 Vincent Matz (71.), 2:2 Moritz Uhlig (80.), 3:2 Vincent Matz (89.); Schiedsrichter: Norman Spröte (Leipzig); Assistenten: Thomas Harnisch, Hannes Reinhard Schmidt; Zuschauer: 96