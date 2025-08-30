Einen 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen den FC Eintracht Köthen heimste der SSV 90 Landsberg am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 ein.

Landsberg/MTU. 1:0 (0:0) lautet das Schlussergebnis des Matches zwischen dem SSV 90 Landsberg und FC Eintracht Köthen. 75 Zuschauer verfolgten das Spiel im Sportforum.

Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht klappen. Auch nach dem Seitenwechsel blieben alle Bemühungen erfolglos. Doch plötzlich wurde es noch einmal spannend: In der vierten Minute der Nachspielzeit brachte Maik Stryjakowski den Gastgeber in Führung (94.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

Die Landsberger sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SSV 90 Landsberg – FC Eintracht Köthen

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Darmochwal, Kleeblatt, Dammering, Hampel (82. Thiel), Wichmann, Stryjakowski, Diallo (61. Madalschek), Scheller (67. Schlesier), Berbig, Rappe

FC Eintracht Köthen: Friese – Müller, Marschall (75. Krause), Paquo, Passou Bitalounani, Kallenbach (70. Sawaneh), Abou (70. Al-Ghashm), Winter, Finze, Dannenberg (70. Fritsch), Becker

Tore: 1:0 Maik Stryjakowski (90.+4); Schiedsrichter: Peter Dännhardt (Artern / OT Heygendorf); Assistenten: Holger Bornschein, Diana Block; Zuschauer: 75