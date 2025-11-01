Einen 2:1 (0:0)-Heimerfolg gegen den FC Eintracht Köthen fuhr die SG Reußen am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 ein.

Landsberg/MTU. Im Spiel zwischen Reußen und Köthen am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 2:1 (0:0)-Erfolg für das Team aus Reußen.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Sebastian Dähne (Wittenberg) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Landsberger (19., 73.). Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Kurz vor dem Ende der zweiten Halbzeit kam die ersehnte Erlösung für das Team von Mathias Blum, als Marcel Grzegorz Dzwonik für Köthen traf und in Spielminute 75 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor folgte kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Dennis Schulz den Ball ins Netz (83.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

1:1 Ausgleich im Spiel SG Reußen gegen FC Eintracht Köthen – Minute 83

Nach wenigen Momenten gelang es Nick Broda, den Ball ins Netz zu befördern und damit dem Landsberger Team den Sieg zu verschaffen (87.).

Aufstellung und Statistik: SG Reußen – FC Eintracht Köthen

SG Reußen: Harre – Besser (78. John), Schulz, Drewlo, Schicha, Herrmann, Krieger (61. Czaplicki), Benze, Krüger, Broda, Gewinner

FC Eintracht Köthen: Friese – Passou Bitalounani, Sawaneh, Finze, Räber Cruz (67. Abou), Marschall (86. Al-Ghashm), Dzwonik, Becker (89. Schiesewitz), Kallenbach, Diawara (51. Winter), Paquo (46. Ishchenko)

Tore: 0:1 Marcel Grzegorz Dzwonik (75.), 1:1 Dennis Schulz (83.), 2:1 Nick Broda (87.); Schiedsrichter: Sebastian Dähne (Wittenberg); Assistenten: Thomas Witter, Luca Toni Cordes; Zuschauer: 23