Mit einer Niederlage für die Turbine Halle II endete der 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den 1. SV Sennewitz mit 0:1 (0:0).

Eine knappe Schlappe steckt Turbine Halle II gegen 1. SV Sennewitz ein: 0:1

Halle/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen Turbine Halle II und 1. SV Sennewitz mit einem niedrigen 0:1 (0:0). 41 Zuschauer waren auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 2 live dabei.

Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel brachte Richart Alfred Herrmann die Gäste in Führung (51.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Die Hallenser sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – 1. SV Sennewitz

Turbine Halle II: Umlauft – Anders, Brülls (77. Hayatou), Everding, Wehse (57. Dannemann), Titonis, Kochmann, Zahn (83. Makosch), Müller, Kuske, Braunschweig

1. SV Sennewitz: Al Hasan – Herrmann (63. Lorenz), Von Cieminski, Angermann, Horn, Seidewitz (81. Boettcher), Gerlach, Berner (63. Mähnert), Görlitz, Bukenya, Bartschek (63. Schmidt)

Tore: 0:1 Richart Alfred Herrmann (51.); Schiedsrichter: Tobias Burg (Dessau-Roßlau); Assistenten: Karsten Bukvic, Frank Sanetra; Zuschauer: 41