Kein Punktgewinn für SV Eintra. Lüttchendorf: Im eigenen Stadion musste das Team am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 mit 1:2 (1:1) einen Misserfolg gegen die SG Reußen hinnehmen.

Gleich nach Anpfiff schoss Chris Enrico Besser das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (2.). Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Die SG Reußen steckte einmal Gelb ein (17.). Aber die Mansfelder gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 43 wurde das Gegentor durch Hans Siebenhühner erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

Das finale Tor der Partie fiel 34 Minuten nach der Halbzeitpause, als Nick Broda den Ball aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Reußen sicherte (79.). Die Mansfelder sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – SG Reußen

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Obeid, Fiebiger, Stoye (76. Kolle), Schlegel, Siebenhühner, Siebald, Petraj, Schulze, Horlbog, Kalalib Alshabi

SG Reußen: Harre – Herrmann, Hurt, Besser, Schulz, Förderreuther (50. Schinköthe), Schicha, Drewlo, Broda, Benze, Flaschina

Tore: 0:1 Chris Enrico Besser (2.), 1:1 Hans Siebenhühner (43.), 1:2 Nick Broda (79.); Schiedsrichter: Lennox Jäger (Halle); Assistenten: Max Pfannschmidt, Maximilian Hebestreit; Zuschauer: 115