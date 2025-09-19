Ergebnis 4. Spieltag Eine knappe Schlappe steckt SV Eintra. Lüttchendorf gegen SG Reußen ein: 1:2
Kein Punktgewinn für SV Eintra. Lüttchendorf: Im eigenen Stadion musste das Team am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 mit 1:2 (1:1) einen Misserfolg gegen die SG Reußen hinnehmen.
Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Nach einem fesselnden Match haben sich der SV Eintra. Lüttchendorf und die SG Reußen am Freitag 1:2 (1:1) getrennt.
Gleich nach Anpfiff schoss Chris Enrico Besser das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (2.). Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Die SG Reußen steckte einmal Gelb ein (17.). Aber die Mansfelder gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 43 wurde das Gegentor durch Hans Siebenhühner erzielt.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 19.09.2025, 19.00 Uhr
- Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land
- Wettbewerb: Landesklasse 5
- Spieltag: 4
1:1 im Duell zwischen SV Eintra. Lüttchendorf und SG Reußen – Minute 43
Das finale Tor der Partie fiel 34 Minuten nach der Halbzeitpause, als Nick Broda den Ball aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Reußen sicherte (79.). Die Mansfelder sind auf Platz elf gerutscht.
Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – SG Reußen
SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Obeid, Fiebiger, Stoye (76. Kolle), Schlegel, Siebenhühner, Siebald, Petraj, Schulze, Horlbog, Kalalib Alshabi
SG Reußen: Harre – Herrmann, Hurt, Besser, Schulz, Förderreuther (50. Schinköthe), Schicha, Drewlo, Broda, Benze, Flaschina
Tore: 0:1 Chris Enrico Besser (2.), 1:1 Hans Siebenhühner (43.), 1:2 Nick Broda (79.); Schiedsrichter: Lennox Jäger (Halle); Assistenten: Max Pfannschmidt, Maximilian Hebestreit; Zuschauer: 115