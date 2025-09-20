Für den SSV 90 Landsberg endete der 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 im heimischen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den MSV Eisleben mit 2:3 (0:2).

Landsberg/MTU. Der SSV 90 Landsberg und der MSV Eisleben haben sich am Samstag in einem spannenden Match gemessen und trennten sich 2:3 (0:2).

Jannik Twardy traf für den MSV Eisleben in Minute 22 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Wenige Minuten verstrichen, bis , und das auf besonders unglückliche Weise. Unfreiwillig besorgte Robert Voß den Treffer zum 0:2, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (30.).

SSV 90 Landsberg gerät 0:2 ins Hintertreffen – Minute 30

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SSV 90 Landsberg musste einmal Gelb hinnehmen. Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Matthy Wichmann/Landsberg (57.), gefolgt von Maik Stryjakowski (SSV 90 Landsberg) in Minute 63. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

In den folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der MSV Eisleben musste einmal Gelb hinnehmen.

Nur kurz darauf gelang es Twardy, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit dem Eisleber Team den Sieg zu bescheren (66.). In Spielminute 89 handelte sich der SSV 90 Landsberg noch eine Gelbe Karte ein. Die Landsberger sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SSV 90 Landsberg – MSV Eisleben

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Scheller, Darmochwal, Wichmann, Stryjakowski, Diallo (80. Arndt), Knaut, Köhler (86. Stephan), Voß (77. Schlesier), Madalschek, Hampel (80. Reuschel)

MSV Eisleben: Agapi – Zeugner (69. Roos), Aßmann, Bobeliuk (66. Seidemann), Müller, Teske (77. Olkhovskyi), Dimespyra, Shtyrbu (61. Weise), Twardy, Eckstein, Beese (57. Damm)

Tore: 0:1 Jannik Twardy (22.), 0:2 Robert Voß (30.), 1:2 Matthy Wichmann (57.), 2:2 Maik Stryjakowski (63.), 2:3 Jannik Twardy (66.); Schiedsrichter: Max Pfannschmidt (Weißenfels); Assistenten: Mario Jeske, Lennox Jäger; Zuschauer: 37