Halle/MTU. Der Nietlebener SV Askania 09 und der FC Halle-Neustadt haben sich am Samstag in einem spannenden Duell gemessen und trennten sich 2:3 (1:1).

Gleich nach Anpfiff schoss Tobias Wendorff das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (2.). Doch die Hallenser gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 27 wurde das Gegentor durch Martin Gudert erzielt.

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Richard Losse/Nietleben (47.), gefolgt von Cheikh Fadel Tinto (FC Halle-Neustadt) in Minute 68. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 22

Ein letzter Treffer folgte kurz darauf, als Tim Jamie Müller den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Halle-Neustadt sicherte (70.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FC Halle-Neustadt wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Nietlebener SV Askania 09 beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: Nietlebener SV Askania 09 – FC Halle-Neustadt

Nietlebener SV Askania 09: Matthäus – Bageritz (68. Goldstein), Hübner (74. Manga), Losse, Schumann (61. Demyantsev), Bork (63. Blautzik), Lailach, Stein, Oelschlägel, Silber (81. Kotte), Gudert

FC Halle-Neustadt: Al Hasan – Tinto, Dosky, Stolle, Keunang (79. Daramy), Wendorff (62. Ali Yusuf), Regener (46. Trolli), Zuleger (62. Halibei), Müller, Moh, Hardt (22. Abdulrahman)

Tore: 0:1 Tobias Wendorff (2.), 1:1 Martin Gudert (27.), 2:1 Richard Losse (47.), 2:2 Cheikh Fadel Tinto (68.), 2:3 Tim Jamie Müller (70.); Schiedsrichter: Jens Abel (Zörbig); Assistenten: Tobias Ratey, William Kalbach; Zuschauer: 64