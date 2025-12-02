Für den FC Eintracht Köthen endete der 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 auf dem eigenen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den SV Höhnstedt mit 1:2 (1:1).

Köthen/MTU. Trotz eines starken Starts ins Spiel haben die Köther Hausherren am Samstag ihren Vorsprung in der Partie gegen den SV Höhnstedt verspielt. Die Mannschaften trennten sich 1:2 (1:1).

Nach nur 22 Minuten schoss Kevin Friese das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Spieler Nummer 8 den Ball ins Netz (28.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Köthen

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 12

21 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Vincent Matz (Höhnstedt) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Salzataler Elf erzielen (66.). In Spielminute 90 handelte sich der SV Höhnstedt noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: FC Eintracht Köthen – SV Höhnstedt

FC Eintracht Köthen: Münzner – Passou Bitalounani (58. Arolu), Becker, Winter, Dzwonik, Finze, Diawara, Friese (73. Ishchenko), Räber Cruz (73. Abou), Kallenbach, Paquo

SV Höhnstedt: Orlamünde – Göring, Folter, Raase (84. Balashov), Matz, Aschenbach, Ruckhardt, Rickert, Dressel, Matz

Tore: 1:0 Kevin Friese (22.), 1:1 (28.), 1:2 Vincent Matz (66.); Schiedsrichter: Sebastian Dähne (Wittenberg); Assistenten: Mario Bischoff, Karsten Lück; Zuschauer: 31