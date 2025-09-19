Mit einer Niederlage für den SV Eintra. Lüttchendorf endete der 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen die SG Reußen mit 1:2 (1:1).

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Am Freitag haben sich der SV Eintra. Lüttchendorf und die SG Reußen ein packendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 1:2 (1:1).

Chris Enrico Besser (SG Reußen) netzte nur zwei Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Die SG Reußen kassierte einmal Gelb (17.). Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Hans Siebenhühner den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

SV Eintra. Lüttchendorf und SG Reußen – 1:1 in Minute 43

Das letzte Tor der Partie fiel 34 Minuten nach der Halbzeitpause, als Nick Broda den Ball aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Reußen sicherte (79.). Der SV Eintra. Lüttchendorf rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – SG Reußen

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Obeid, Stoye (76. Kolle), Kalalib Alshabi, Petraj, Schulze, Siebald, Horlbog, Siebenhühner, Schlegel, Fiebiger

SG Reußen: Harre – Hurt, Drewlo, Broda, Herrmann, Schicha, Flaschina, Benze, Schulz, Förderreuther (50. Schinköthe), Besser

Tore: 0:1 Chris Enrico Besser (2.), 1:1 Hans Siebenhühner (43.), 1:2 Nick Broda (79.); Schiedsrichter: Lennox Jäger (Halle); Assistenten: Max Pfannschmidt, Maximilian Hebestreit; Zuschauer: 115