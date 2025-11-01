Für den SV Blau-Weiß Dölau II endete der 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 im eigenen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den MSV Eisleben mit 0:1 (0:0).

Halle/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen SV Blau-Weiß Dölau II und MSV Eisleben mit einem niedrigen 0:1 (0:0). 48 Zuschauer waren auf dem Sportplatz Dölau / live dabei.

Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten verstrichen und es wollte einfach nicht passieren. Auch in der zweiten Halbzeit schienen alle Bemühungen erfolglos. Doch dann, kurz vorm Ende, die Rettung für Eisleben. Zwei Minuten vor Schluss brachte Oleksandr Bobeliuk die Gäste in Führung (88.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – MSV Eisleben

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Balbach, Troitzsch, Kretzschmar (60. Wittmann), Ranft (65. Moradi), Pfeifer (62. Richter), Öder, A. Kleinert (54. M. Klein), M. Kleinert, Grimm

MSV Eisleben: Isensee – Müller (90. Roos), Teske (67. Schotte), Beese, Seidemann, Twardy, Eckstein, Shtyrbu, Bobeliuk (90. Bloßfeld), Eichler, Zeugner (46. Behncke)

Tore: 0:1 Oleksandr Bobeliuk (88.); Schiedsrichter: Kai Roether (Wittenberg); Assistenten: Justus Kott, Livius Hennig; Zuschauer: 48