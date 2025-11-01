Kein Punktgewinn für SV Blau-Weiß Dölau II: Im eigenen Stadion musste das Team am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 mit 0:1 (0:0) einen Misserfolg gegen den MSV Eisleben einstecken.

Halle/MTU. 0:1 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem SV Blau-Weiß Dölau II und MSV Eisleben. 48 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Dölau /.

Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht gelingen. Auch in der zweiten Halbzeit schienen alle Bemühungen erfolglos. Doch dann, kurz vor Schluss, die Rettung für Eisleben. Zwei Minuten vor Schluss brachte Oleksandr Bobeliuk die Gäste in Führung (88.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – MSV Eisleben

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Balbach, Grimm, A. Kleinert (54. M. Klein), Öder, Kretzschmar (60. Wittmann), Pfeifer (62. Richter), M. Kleinert, Troitzsch, Ranft (65. Moradi)

MSV Eisleben: Isensee – Eckstein, Twardy, Zeugner (46. Behncke), Beese, Müller (90. Roos), Shtyrbu, Seidemann, Bobeliuk (90. Bloßfeld), Teske (67. Schotte), Eichler

Tore: 0:1 Oleksandr Bobeliuk (88.); Schiedsrichter: Kai Roether (Wittenberg); Assistenten: Justus Kott, Livius Hennig; Zuschauer: 48