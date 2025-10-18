Kein Punktgewinn für SG Reußen: Im eigenen Stadion musste das Team am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 mit 1:2 (0:2) einen Misserfolg gegen den FC Halle-Neustadt hinnehmen.

Landsberg/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Rene Gansert. Der Trainer von Reußen musste sein Team bei einer 1:2 (0:2)-Niederlage gegen Halle-Neustadt beobachten.

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Pascal Barghan das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (10.). Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor durch Nebay Samuel Teklay (22.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

SG Reußen liegt 0:2 zurück – Minute 22

In Minute 67 fiel der finale Treffer der Partie. 22 Minuten nach der Pause gelang es Nick Broda, den Ball ins Netz zu befördern und den Landsbergern noch ein Tor zu verschaffen (67.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FC Halle-Neustadt wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die SG Reußen rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: SG Reußen – FC Halle-Neustadt

SG Reußen: Harre – Schicha, Drewlo (56. John), Flaschina, Besser, Broda, Krüger, Benze, Gewinner, Herrmann, Czaplicki

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Teklay (70. Halibei), Tinto, Al-Hamdi (73. Shuba), Abdulrahman, Müller (90. Amadou Narey), Keunang, Barghan (60. Stolle), Zuleger, Moh, Hardt

Tore: 0:1 Pascal Barghan (10.), 0:2 Nebay Samuel Teklay (22.), 1:2 Nick Broda (67.); Schiedsrichter: Andreas Kurth (Sangerhausen); Assistenten: Peter Dännhardt, Karsten Bukvic; Zuschauer: 20