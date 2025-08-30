Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 erzielte der Gastgeber Zörbiger FC gegen den FC Hettstedt ein 2:2 (2:0)-Unentschieden.

Zörbig/MTU. Der Zörbiger FC und der FC Hettstedt haben sich am Samstag in einer packenden Aufholjagd gemessen und trennten sich 2:2 (2:0).

Das Spiel war bereits gut angelaufen, als Oliver Kleewein für Zörbig traf und in Minute 17 dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Zörbiger legten in der 41. Spielminute nach. Diesmal war Tom Gansen der Torschütze.

Zörbiger FC führt mit 2:0 – Minute 41

Zweite Halbzeit: Hettstedt lag 2:0 zurück. In Minute 59 jedoch wendete sich das Blatt: Jason Phillipp Lettau startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Zörbig

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Tom Wienholz, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Hettstedter zu erreichen (90.+3). Der Zörbiger FC sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: Zörbiger FC – FC Hettstedt

Zörbiger FC: Koller – Brenner, Schmidt, Gansen, Matthias, Deidok, Janders, Lindemann (46. Hempel), Oertel, Seliger, Kleewein (46. Ruschke)

FC Hettstedt: Meinicke – Stein (46. Krey), Krey, Prokhorenko (70. Uhlig), Kosko, Döring, Lettau, Wienholz, Svitiukha, Kemnitz (75. Lettau), Mühlenberg

Tore: 1:0 Oliver Kleewein (17.), 2:0 Tom Gansen (41.), 2:1 Jason Phillipp Lettau (59.), 2:2 Tom Wienholz (90.+3); Schiedsrichter: Robin Schreiter (Braunsbedra); Assistenten: Enrico Betke, Oliver Schunke; Zuschauer: 85