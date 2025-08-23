Für den Gastgeber SV Blau-Weiß Dölau II endete das Spiel gegen den FC Halle-Neustadt am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 mit einer 2:2 (1:0)-Punkteteilung.

Halle/MTU. Der SV Blau-Weiß Dölau II und der FC Halle-Neustadt haben sich am Samstag in einem packenden Match gemessen und trennten sich 2:2 (1:0).

Gleich nach dem Anstoß schoss Björn Dinter das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (1.). Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Hallenser revanchieren: In Minute 53 wurde das Gegentor durch Maximilian Hardt erzielt.

1:1 Ausgleich im Spiel SV Blau-Weiß Dölau II gegen FC Halle-Neustadt – 53. Minute

Unentschieden. Halle-Neustadts Hardt konnte seinem Team in Minute 82 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 1

Nur zwei Minuten vor Schluss gelang es Niclas Dragon, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Hallenser zu erlangen (88.). In Spielminute 91 handelte sich der SV Blau-Weiß Dölau II noch eine Gelb-Rote Karte ein. Der SV Blau-Weiß Dölau II rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – FC Halle-Neustadt

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Troitzsch, Öder (61. Lindenhahn), Hermann, Wittmann, Lippoldt (85. Werdan), M. Kleinert, A. Kleinert (56. Grimm), Dinter (80. Moradi), Balbach, Dragon

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Müller, Ali Yusuf, Hardt, Keunang, Tinto, Teklay (56. Manga), Moh, Zuleger, Al-Hamdi (77. Barghan), Abdulrahman (71. Tilahun)

Tore: 1:0 Björn Dinter (1.), 1:1 Maximilian Hardt (53.), 1:2 Maximilian Hardt (82.), 2:2 Niclas Dragon (88.); Schiedsrichter: Vincent Maximilian Gottschalk (Halle); Assistenten: Winfried Bohrmann, Oliver Schunke; Zuschauer: 50