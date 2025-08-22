weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Ergebnis 1. Spieltag: Duell zwischen FC Hettstedt und SV Eintra. Lüttchendorf endet mit Remis 0:0

Für den Gastgeber FC Hettstedt endete das Spiel gegen den SV Eintra. Lüttchendorf am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 mit einer 0:0 (0:0)-Punkteteilung.

22.08.2025, 22:50

Hettstedt/MTU. Im Sportpark Hölzchen haben 120 Fußballfans am Freitag das Match zwischen dem FC Hettstedt und dem SV Eintra. Lüttchendorf verfolgt. Das Spiel endete in einem torlosen 0:0 (0:0).

Spielinfos

  • Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 19.00 Uhr
  • Austragungsort: Hettstedt
  • Wettbewerb: Landesklasse 5
  • Spieltag: 1

0:0 Ausgleich im Spiel FC Hettstedt gegen SV Eintra. Lüttchendorf –

Der FC Hettstedt rutschte auf Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: FC Hettstedt – SV Eintra. Lüttchendorf

FC Hettstedt: Meinicke – Mühlenberg, Stein, Döring, Wienholz, Hoffmann, Kemnitz (90. Lettau), M. Krey, Prokhorenko (79. Uhlig), T. L. Krey, Svitiukha
SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Petraj, Siebald, Horlbog, Schulze, Siebenhühner, Schlegel, Kalalib Alshabi, Gründler, Stoye (69. Kolle), Fiebiger
; Schiedsrichter: Mario Jeske (Könnern); Assistenten: Steven-Henry Burkhardt, Thomas Lange; Zuschauer: 120