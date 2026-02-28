Am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 erreichte der Gastgeber FC Halle-Neustadt gegen den SV Blau-Weiß Dölau II ein 2:2 (1:1)-Unentschieden.

Halle/MTU. Der FC Halle-Neustadt und der SV Blau-Weiß Dölau II haben sich am Samstag in einem fesselnden Spiel gemessen und trennten sich 2:2 (1:1).

In Minute 12 schoss Danut Halibei das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Hallenser konterten schon kurze Zeit später. Diesmal war Tim Hüttig der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (15.).

FC Halle-Neustadt Kopf an Kopf mit SV Blau-Weiß Dölau II – 1:1 in Minute 15

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der FC Halle-Neustadt musste einmal Gelb hinnehmen. Unentschieden. Dölaus Liam Klaus konnte seinem Team in Minute 74 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 14

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder eingreifen. Der FC Halle-Neustadt steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In Minute 80 fiel der finale Treffer der Partie. 35 Minuten nach der Pause gelang es Lennox Regener, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Hallenser zu erlangen (80.).

Aufstellung und Statistik: FC Halle-Neustadt – SV Blau-Weiß Dölau II

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Zamil (77. Ali Yusuf), Stolle, Halibei (70. Regener), Tinto, Hardt (70. Barghan), Müller, Manga, Al-Hamdi (20. Zuleger), Keunang, Moh (84. Abdulrahman)

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Lüttgens, Troitzsch, Kamm Al Azzawe, Öder (60. Klein), Kleinert, Hüttig, Hermann, Geyer (70. Kleinert), Bilau, Klaus

Tore: 1:0 Danut Halibei (12.), 1:1 Tim Hüttig (15.), 1:2 Liam Klaus (74.), 2:2 Lennox Regener (80.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Falk Iser, Felix Köhler; Zuschauer: 60