Für den Gastgeber BSV Halle-Ammendorf II endete das Duell mit dem Zörbiger FC am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 mit einem 2:2 (2:1)-Unentschieden.

Halle/MTU. Am Samstag haben sich der BSV Halle-Ammendorf II und der Zörbiger FC ein packendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (2:1).

Torsten Schmidt traf für den Zörbiger FC in Minute 13 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das Gegentor folgte schon wenige Minuten nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Dmytro Piven den Ball ins Netz (22.).

Unentschieden. Halle-Ammendorfs Lennart Klein konnte seinem Team in Minute 27 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

Kurz nach der Pause fiel dann schon der rettende Treffer für den Zörbiger FC. Kaum waren die Spieler wieder aufgelaufen, konnte Kevin Oertel (Zörbig) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Zörbig erreichen (50.). Der BSV Halle-Ammendorf II rutschte auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – Zörbiger FC

BSV Halle-Ammendorf II: Geppert – M. R. Beyer (73. R. Beyer), Geißler, Kirchbach, Thurm, Kanditt, Piven, Klein, Unger (81. Schieritz), Große, Gonzalez Sospedra (84. Walter)

Zörbiger FC: Koller – Schmidt, Teichert (68. Schönburg), Hempel, Matthias, Seliger, Brenner (86. Schindler), Oertel, Gansen (81. Nentwig), Kleewein (46. Lindemann), Moreno Silva

Tore: 0:1 Torsten Schmidt (13.), 1:1 Dmytro Piven (22.), 2:1 Lennart Klein (27.), 2:2 Kevin Oertel (50.); Schiedsrichter: Simon Odenthal (Naumburg); Assistenten: Felix Bartel, Jens Sittel; Zuschauer: 80