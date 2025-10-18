Am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 erzielte der Heimverein BSV Halle-Ammendorf II gegen den Zörbiger FC ein 2:2 (2:1)-Unentschieden.

Halle/MTU. Der BSV Halle-Ammendorf II und der Zörbiger FC haben sich am Samstag in einem packenden Match gemessen und trennten sich 2:2 (2:1).

Torsten Schmidt (Zörbiger FC) netzte 13 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Dmytro Piven den Ball ins Netz (22.).

Minute 22 BSV Halle-Ammendorf II gleichauf mit Zörbiger FC – 1:1

Unentschieden. Halle-Ammendorfs Lennart Klein konnte seinem Team in Minute 27 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

Nur kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der rettende Treffer für den Zörbiger FC, als Kevin Oertel den Ball über die Torlinie bugsierte und noch den Ausgleich für das Zörbiger Team errang (50.). Die Hallenser sind auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – Zörbiger FC

BSV Halle-Ammendorf II: Geppert – Große, Piven, Geißler, Thurm, M. R. Beyer (73. R. Beyer), Gonzalez Sospedra (84. Walter), Unger (81. Schieritz), Klein, Kanditt, Kirchbach

Zörbiger FC: Koller – Matthias, Schmidt, Hempel, Moreno Silva, Kleewein (46. Lindemann), Oertel, Seliger, Teichert (68. Schönburg), Brenner (86. Schindler), Gansen (81. Nentwig)

Tore: 0:1 Torsten Schmidt (13.), 1:1 Dmytro Piven (22.), 2:1 Lennart Klein (27.), 2:2 Kevin Oertel (50.); Schiedsrichter: Simon Odenthal (Naumburg); Assistenten: Felix Bartel, Jens Sittel; Zuschauer: 80