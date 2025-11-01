Für den Gastgeber 1. SV Sennewitz endete das Duell mit dem FC Hettstedt am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 mit einer 2:2 (0:0)-Punkteteilung.

Petersberg/MTU. Der 1. SV Sennewitz und der FC Hettstedt haben sich am Samstag in einem aufregenden Spiel gemessen und trennten sich 2:2 (0:0).

Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 16 Spielminuten nach dem Start der zweiten Halbzeit, schoss Rico Hoffmann das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (61.). Die Hettstedter konterten kurz darauf mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Niklas Kasten der Torschütze (70.).

1:1 für 1. SV Sennewitz und FC Hettstedt – Minute 70

Unentschieden. Hettstedts Hoffmann konnte seinem Team in Minute 80 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.30 Uhr

Austragungsort: Petersberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch eine Minute bis zum Abpfiff, als Lucas Seidewitz den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und noch den Ausgleich für das Petersberger Team errang (89.). In Spielminute 92 handelte sich der FC Hettstedt noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. SV Sennewitz – FC Hettstedt

1. SV Sennewitz: Görke – Bukenya, Dieske, Gerlach, Kasten, Görlitz, Lorenz (83. Herrmann), Bartschek (61. Horn), Seidewitz, Schmidt, Von Cieminski

FC Hettstedt: Meinicke – Mühlenberg, Doberenz, Döring, Stein, Kosko, Svitiukha (66. Krey), Krey, Kemnitz (57. Bendzko), Hoffmann (86. Lettau), Wienholz

Tore: 0:1 Rico Hoffmann (61.), 1:1 Niklas Kasten (70.), 1:2 Rico Hoffmann (80.), 2:2 Lucas Seidewitz (89.); Schiedsrichter: Jens Becker (Wittenberg); Assistenten: Vincent Jochen Schildhauer, Fabian Reitmann; Zuschauer: 37