Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 erreichte der Heimverein 1. SV Sennewitz gegen den FC Hettstedt ein 2:2 (0:0)-Unentschieden.

Petersberg/MTU. Am Samstag haben sich der 1. SV Sennewitz und der FC Hettstedt ein packendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (0:0).

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Rico Hoffmann (FC Hettstedt e.V.) netzte mitten in der zweiten Halbzeit, in Spielminute 61, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Niklas Kasten (70.) erzielt wurde.

1:1 Ausgleich im Spiel 1. SV Sennewitz gegen FC Hettstedt – Minute 70

Unentschieden. Hettstedts Hoffmann konnte seinem Team in Minute 80 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.30 Uhr

Austragungsort: Petersberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich eine Minute bis zum Abpfiff, als Lucas Seidewitz den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und noch den Ausgleich für das Petersberger Team erzielte (89.). In Spielminute 92 handelte sich der FC Hettstedt noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. SV Sennewitz – FC Hettstedt

1. SV Sennewitz: Görke – Gerlach, Schmidt, Kasten, Bartschek (61. Horn), Lorenz (83. Herrmann), Seidewitz, Dieske, Görlitz, Bukenya, Von Cieminski

FC Hettstedt: Meinicke – Hoffmann (86. Lettau), Mühlenberg, Wienholz, Stein, Svitiukha (66. Krey), Kemnitz (57. Bendzko), Doberenz, Döring, Kosko, Krey

Tore: 0:1 Rico Hoffmann (61.), 1:1 Niklas Kasten (70.), 1:2 Rico Hoffmann (80.), 2:2 Lucas Seidewitz (89.); Schiedsrichter: Jens Becker (Wittenberg); Assistenten: Vincent Jochen Schildhauer, Fabian Reitmann; Zuschauer: 37