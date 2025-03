Für den Gastgeber 1. FSV Nienburg endete das Spiel gegen die LSG Lieskau am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 mit einer 1:1 (0:0)-Punkteteilung.

Nienburg/MTU. Mit einem Gleichstand sind der 1. FSV Nienburg und die LSG Lieskau am Samstag auseinander gegangen. 57 Zuschauer sahen das Spiel in der Exte Arena am Steinbruch.

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Kurz vor Ende der zweiten Spielhälfte kam die ersehnte Erlösung für das Team von Ronny Schütze, als Andreas Knop für Nienburg traf und in Spielminute 74 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 08.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Nienburg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 15

1. FSV Nienburg und LSG Lieskau – 1:1 in Minute 83

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch sieben Minuten bis zum Abpfiff, als Toni Ryll den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und noch den Ausgleich für das Salzataler Team erzielte (83.). In Spielminute 83 handelte sich der 1. FSV Nienburg noch eine Gelbe Karte ein. Der 1. FSV Nienburg rutschte auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: 1. FSV Nienburg – LSG Lieskau

1. FSV Nienburg: Held – Kümmel, Knöfler (77. Ebeling), Lietz, Schmidt, Hausdorf, Zenker, Finze, Knop, Dauch, Hensel

LSG Lieskau: Griese – Beier (64. Brauer), Rittermann, Strissel (80. Pöhlitz), Lindenhahn, Funke, Ryll (88. Franke), Sieb, Herrmann, Weihrauch (80. Scheiding), Wagner

Tore: 1:0 Andreas Knop (74.), 1:1 Toni Ryll (83.); Schiedsrichter: Michael Kopp (Aken); Assistenten: Thomas Doczekala, Reinhard Mansfeld; Zuschauer: 57