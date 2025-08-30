Eine bittere Schlappe erlitt der SV Höhnstedt an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den 1. SV Sennewitz. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 5 vor 141 Zuschauern mit 1:6 (0:2).

Salzatal/MTU. Auf dem Sportplatz Höhnstedt wurden die Fans des SV Höhnstedt am Samstag Zeugen eines bitteren Spektakels. Sechs Bälle gingen Keeper Tom Orlamünde durch die Lappen. Das Spiel endete 1:6 (0:2).

Bereits kurz nach dem Anstoß schoss John Viany Bukenya das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (7.). Die Petersberger waren aber noch nicht fertig: In Minute 39 wurde das zweite Tor durch Jonas Dittrich erzielt.

SV Höhnstedt hinkt 0:2 hinterher – 39. Minute

Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Niklas Kasten konnte in Minute 66 einnetzen. Es lief nicht gut für den SV Höhnstedt. In Minute 67 gelang es Spieler Nummer 9 noch, die Ehre der Salzataler zu bewahren, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. John Viany Bukenya traf für Sennewitz in Minute 86 und Niklas Kasten in Minute 88. Spielstand 5:1 für den 1. SV Sennewitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

Nur zwei Spielminuten später konnte Richart Alfred Herrmann (Sennewitz) den Ball über die Linie bringen (90.). Mit 6:1 gingen die Petersberger als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – 1. SV Sennewitz

SV Höhnstedt: Orlamünde – Raase, Göring, Müller (45. Balashov), Matz, Rickert, Folter, Dressel, Aschenbach, Kossien (64. Mergner), Schauer

1. SV Sennewitz: Al Hasan – Seidewitz (28. Dittrich), Berner (60. Herrmann), Bukenya, Aleithe, Kasten, Dieske, Boettcher, Gerlach, Klinge, Von Cieminski

Tore: 0:1 John Viany Bukenya (7.), 0:2 Jonas Dittrich (39.), 0:3 Niklas Kasten (66.), 1:3 Markus Raase (67.), 1:4 John Viany Bukenya (86.), 1:5 Niklas Kasten (88.), 1:6 Richart Alfred Herrmann (90.); Schiedsrichter: Holger Bleck (Berga); Assistenten: Rico Reinhardt, David Lange; Zuschauer: 141