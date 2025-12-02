Fußball-Landesklasse 5: An diesem Wochenende hat der FC Halle-Neustadt auf dem eigenen Platz eine herbe Pleite verschmerzen müssen. Gegen den Zörbiger FC unterlag das Team von Steve Hardt mit 1:6 (1:2).

Halle/MTU. Die 25 Beobachter im Stadion BIZ Pl.3 haben am Samstag ein wahres Debakel erlebt, als der Gastgeber FC Halle-Neustadt ein ernüchterndes 1:6 (1:2) einstecken musste.

In Minute 11 schoss Felix Schindler das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis ein weiteres Tor durch Noah Moreno Silva (20.) erzielt wurde.

Minute 20: FC Halle-Neustadt mit 0:2 im Rückstand

Es sah nicht gut aus für den FC Halle-Neustadt. In Minute 41 schaffte es Spieler Nummer 31 noch, die Ehre der Hallenser zu bewahren, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. Colin Seliger traf für Zörbig gleich mehrmals in Minute 49 und 69 und Kevin Oertel in Minute 78. Spielstand 5:1 für den Zörbiger FC.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 12

Unmittelbar darauf gelang es Oliver Kleewein, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:6 auszubauen (80.). In Spielminute 89 handelte sich der FC Halle-Neustadt noch eine Gelbe Karte ein. Die Hallenser sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Halle-Neustadt – Zörbiger FC

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Teklay (54. Barghan), Hardt, Halibei (54. Manga), Burzlaff, Ali Yusuf (70. Steinbach), Tilahun (66. Meisterknecht), Zuleger, Moh, Zavoloka, Keunang (46. Regener)

Zörbiger FC: Koller – Seliger, Schindler, Moreno Silva (59. Lindemann), Teichert, Brenner, Deidok (46. Kleewein), Schmidt, Oertel, Hempel, Gansen

Tore: 0:1 Felix Schindler (11.), 0:2 Noah Moreno Silva (20.), 1:2 Cletus Moh (41.), 1:3 Colin Seliger (49.), 1:4 Colin Seliger (69.), 1:5 Kevin Oertel (78.), 1:6 Oliver Kleewein (80.); Schiedsrichter: Sebastian Knick (Dessau-Roßlau); Assistenten: Fred Heinrich, Frank Sanetra; Zuschauer: 25