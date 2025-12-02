Fußball-Landesklasse 5: An diesem Wochenende hat der FC Halle-Neustadt im eigenen Stadion eine herbe Pleite einstecken müssen. Gegen den Zörbiger FC unterlag das Team von Steve Hardt mit 1:6 (1:2).

Halle/MTU. Im Stadion BIZ Pl.3 wurden die Fans des FC Halle-Neustadt am Samstag Zeugen einer bitteren Niederlage. Sechs Bälle gingen Keeper Matthias Guderitz durch die Finger. Das Spiel endete 1:6 (1:2).

Felix Schindler (Zörbiger FC) netzte elf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor folgte schon wenige Minuten nach dem ersten: Diesmal setzte Noah Moreno Silva den Ball ins Netz (20.).

FC Halle-Neustadt sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 20

Es lief nicht gut für den FC Halle-Neustadt. In Minute 41 gelang es Spieler Nummer 31 noch, die Ehre der Hallenser zu retten, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Colin Seliger traf für Zörbig gleich mehrmals in Minute 49 und 69 und Kevin Oertel in Minute 78. Spielstand 5:1 für den Zörbiger FC.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 12

Nach wenigen Momenten gelang es Oliver Kleewein, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:6 auszubauen (80.). In Spielminute 89 handelte sich der FC Halle-Neustadt noch eine Gelbe Karte ein. Der FC Halle-Neustadt rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: FC Halle-Neustadt – Zörbiger FC

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Zuleger, Tilahun (66. Meisterknecht), Zavoloka, Moh, Teklay (54. Barghan), Keunang (46. Regener), Burzlaff, Halibei (54. Manga), Ali Yusuf (70. Steinbach), Hardt

Zörbiger FC: Koller – Deidok (46. Kleewein), Moreno Silva (59. Lindemann), Gansen, Seliger, Schmidt, Hempel, Brenner, Teichert, Oertel, Schindler

Tore: 0:1 Felix Schindler (11.), 0:2 Noah Moreno Silva (20.), 1:2 Cletus Moh (41.), 1:3 Colin Seliger (49.), 1:4 Colin Seliger (69.), 1:5 Kevin Oertel (78.), 1:6 Oliver Kleewein (80.); Schiedsrichter: Sebastian Knick (Dessau-Roßlau); Assistenten: Fred Heinrich, Frank Sanetra; Zuschauer: 25