Fußball-Landesklasse 5: An diesem Wochenende hat der SV Blau-Weiß Dölau II auf dem eigenen Platz eine herbe Pleite einstecken müssen. Gegen die SG Reußen unterlag das Team von Helene Schmalfeld mit 1:5 (0:2).

Halle/MTU. Auf dem Sportplatz Dölau / wurden die Fans des SV Blau-Weiß Dölau II am Samstag Zeugen eines bitteren Spektakels. Fünf Bälle gingen Keeper Robert Völkner durch die Lappen. Das Spiel endete 1:5 (0:2).

Alexander Benze (SG Reußen) netzte 20 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau II musste einmal Gelb hinnehmen (26.). Die SG Reußen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Rene Gansert. Die Landsberger waren aber noch nicht fertig: Sieben Minuten vor der Halbzeitpause wurde ein weiteres Tor durch Kevin Schicha erzielt.

SV Blau-Weiß Dölau II sieht sich 0:2 im Rückstand – 38. Minute

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Die SG Reußen steckte noch einmal Gelb ein.Es lief nicht gut für den SV Blau-Weiß Dölau II. In Minute 48 gelang es Spieler Nummer 6 noch, die Ehre der Hallenser zu bewahren, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Jean-Pascal Flaschina traf für Reußen in Minute 53 und Alexander Benze in Minute 77. Spielstand 4:1 für die SG Reußen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Nur kurz darauf gelang es Benze, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:5 auszubauen (81.).

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – SG Reußen

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Kleinert, Lindenhahn, M. Klein, Balbach, Wittmann (56. Richter), Troitzsch, Klaus, Grimm (75. Werdan)

SG Reußen: Harre – Benze, Broda, Grobstich (80. Krieger), Herrmann, Flaschina, Gewinner, Schicha, Schulz, Besser (86. Flegel), Czaplicki (68. John)

Tore: 0:1 Alexander Benze (20.), 0:2 Kevin Schicha (38.), 1:2 Maximilian Klein (48.), 1:3 Jean-Pascal Flaschina (53.), 1:4 Alexander Benze (77.), 1:5 Alexander Benze (81.); Zuschauer: 27