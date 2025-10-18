Fußball-Landesklasse 5: An diesem Wochenende hat der SV Höhnstedt auf dem eigenen Platz eine bitterliche Niederlage verschmerzen müssen. Gegen den SV Eintra. Lüttchendorf unterlag das Team von Wiebke Stauch mit 1:5 (0:4).

Die 143 Beobachter auf dem Sportplatz Höhnstedt

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Felix Schlegel für Lüttchendorf traf und nach nur sieben Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Alexander Gründler den Ball ins Netz (11.).

In der Spielminute 30 griff der Schiri in die Tasche. Der SV Höhnstedt steckte einmal Gelb ein. Der Siegeszug der Mansfelder brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Christian Bölke im gegnerischen Tor. Martin Fiebiger traf in Minute 45, Hans Siebenhühner in der ersten Nachspielminute der ersten Halbzeit und Gründler in Minute 74. Spielstand 5:0 für den SV Eintra. Lüttchendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg, als Vincent Matz den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und ein ehrenrettendes Tor für die Elf aus Höhnstedt erlangte (90.). Der SV Höhnstedt rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – SV Eintra. Lüttchendorf

SV Höhnstedt: Kalcher – Balashov, Aschenbach (89. Hage), Ruckhardt (63. Raase), Schulz, Matz, Mergner, Göring, Schauer, Dressel (80. Häsler), Rickert

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Schulze, Gründler, Schlegel, Kalalib Alshabi, Gerlach (80. Jankowski), Petraj (77. Obeid), Siebenhühner, Stoye, Horlbog (72. Hajdarpasic), Fiebiger

Tore: 0:1 Felix Schlegel (7.), 0:2 Alexander Gründler (11.), 0:3 Martin Fiebiger (45.), 0:4 Hans Siebenhühner (45.+1), 0:5 Alexander Gründler (74.), 1:5 Vincent Matz (90.); Schiedsrichter: Justin Ermisch (Halle); Assistenten: Frank Stehning, Rainer Zörner; Zuschauer: 143