Am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 konnte sich der BSV Halle-Ammendorf II vor 35 Fußballfans über einen soliden 3:1 (2:0)-Sieg gegen den SV Blau-Weiß Dölau II freuen.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 35 Besuchern des Stadions der Waggonbauer geboten. Die Hallenser waren den Gästen aus Dölau mit 3:1 (2:0) souverän überlegen.

Es waren schon 25 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Justin Thurm für Halle-Ammendorf traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SV Blau-Weiß Dölau II steckte einmal Gelb ein (27.). Der BSV Halle-Ammendorf II hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marcus Niemeier. Die Hallenser legten bald darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Lennart Klein der Torschütze (37.).

BSV Halle-Ammendorf II baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 37

Es sah nicht gut aus für Dölau. Aber dann musste der BSV Halle-Ammendorf II auch mal einstecken. Torwart Paul Himstedt konnte den Ball von Tim Morris Lindenhahn nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

Ein letzter Treffer folgte kurz danach, als Jordi Gonzalez Sospedra den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:1 verfestigte (88.). Damit war der Sieg der Hallenser gesichert. Die Hallenser sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – SV Blau-Weiß Dölau II

BSV Halle-Ammendorf II: Himstedt – Kirchbach, Schmidt (65. Gonzalez Sospedra), Klein (89. Kettmann), Kanditt, Unger (63. Schieritz), Thurm (90. Brock), Beyer, Bergmann, Große, Piven

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Hermann, Richter (46. Troitzsch), Balbach (58. Öder), Dinter, Lindenhahn, Freund (77. Götz), Dragon, Kleinert, Wittmann, (74. Ranft)

Tore: 1:0 Justin Thurm (25.), 2:0 Lennart Klein (37.), 2:1 Tim Morris Lindenhahn (85.), 3:1 Jordi Gonzalez Sospedra (88.); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Assistenten: Sebastian Dähne, Mario Bischoff; Zuschauer: 35