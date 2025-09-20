Der BSV Halle-Ammendorf II errang am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 einen klaren 3:1 (2:0)-Sieg gegen den SV Blau-Weiß Dölau II.

Halle/MTU. Die Besucher des Stadions der Waggonbauer haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser schlugen das Team aus Dölau mit 3:1 (2:0) souverän.

Justin Thurm (BSV Halle-Ammendorf II) netzte nach 25 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau II steckte einmal Gelb ein (27.). Der BSV Halle-Ammendorf II hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marcus Niemeier. Das zweite Tor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Lennart Klein den Ball ins Netz (37.).

BSV Halle-Ammendorf II führt nach 37 Minuten 2:0

Es sah nicht gut aus für Dölau. Aber dann musste der BSV Halle-Ammendorf II auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Tim Morris Lindenhahn nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

Der letzte Treffer folgte kurz danach, als Jordi Gonzalez Sospedra den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 erweiterte (88.). Damit war der Triumph der Hallenser entschieden. Die Hallenser sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – SV Blau-Weiß Dölau II

BSV Halle-Ammendorf II: Himstedt – Beyer, Thurm (90. Brock), Bergmann, Klein (89. Kettmann), Piven, Kirchbach, Große, Unger (63. Schieritz), Kanditt, Schmidt (65. Gonzalez Sospedra)

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Dinter, Dragon, (74. Ranft), Freund (77. Götz), Richter (46. Troitzsch), Balbach (58. Öder), Lindenhahn, Wittmann, Kleinert, Hermann

Tore: 1:0 Justin Thurm (25.), 2:0 Lennart Klein (37.), 2:1 Tim Morris Lindenhahn (85.), 3:1 Jordi Gonzalez Sospedra (88.); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Assistenten: Sebastian Dähne, Mario Bischoff