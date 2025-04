Halle/MTU. Am Samstag haben sich der BSV Halle-Ammendorf II und der SV Plötzkau 1921 ein aufregendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 5:4 (2:2).

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Tobias Cramer für Halle-Ammendorf traf und nach nur neun Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Aber die Plötzkauer gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 26 wurde das Gegentor durch Toni-Raik Böber erzielt.

Es stand Unentschieden. Der SV Plötzkau 1921 e.V. konnte jedoch noch einen draufsetzen und die Führung erringen. Mario Hesse schoss und traf in der 31. Spielminute per Strafstoß. Die Hallenser blieben ihnen auf den Fersen. David Hotopp versenkte den Ball in Minute 34. Gleichstand. Der SV Plötzkau 1921 e.V. konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Mario Hesse schoss und traf in Spielminute 54 zum zweiten Mal. Zum Leidwesen seines Teams lenkte der Plötzkauer den Ball in der 59. Minute unglücklich ins eigene Tor. Spielstand 3:3. Das Hallenser Team legte nochmal nach und erkämpfte sich die Führung. Janne Hartmann traf in Spielminute 67. Die Plötzkauer nahmen aber nochmal Anlauf. Pascal Fechtner schoss und traf in der 78. Spielminute. Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.04.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 19

Ein letztes Tor folgte unmittelbar danach, als Justin Thurm den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Halle-Ammendorf sicherte (82.).

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – SV Plötzkau 1921

BSV Halle-Ammendorf II: Geppert – Walter (66. Neubert), Cramer, Hotopp, Lindenhahn, Hartmann, Schieritz, Kirchbach, Thurm (88. Kettmann), Kanditt, Saul

SV Plötzkau 1921: Wedding – Böber, Fechtner, Bartel, Hoppe, Mäkel (56. Kluge), Zimmermann (66. Stratmann), Drici, Von Lachner, Gebbert, Hesse

Tore: 1:0 Tobias Cramer (9.), 1:1 Toni-Raik Böber (26.), 1:2 Mario Hesse (31.), 2:2 David Hotopp (34.), 2:3 Mario Hesse (54.), 3:3 Johannes Zimmermann (59.), 4:3 Janne Hartmann (67.), 4:4 Pascal Fechtner (78.), 5:4 Justin Thurm (82.); Schiedsrichter: Max Eisfeld (Zörbig); Assistenten: Maximilian Kott, Max Müller; Zuschauer: 50