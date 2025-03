Einen 2:1 (1:1)-Heimerfolg gegen den 1. FSV Nienburg heimste der BSV Halle-Ammendorf II am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 ein.

Halle/MTU. Halle-Ammendorf – Nienburg: Nachdem der BSV Halle-Ammendorf II an diesem Samstag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und eroberte sich den Sieg mit einem Tor in Führung. Endstand: 2:1 (1:1).

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Ronny Schütze am Ende der ersten Halbzeit, als Tobias Hausdorf für Nienburg traf und nach einer ersten Halbzeit ohne Tore in Minute 36 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Mario Bohmeyer (44.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 16

BSV Halle-Ammendorf II und 1. FSV Nienburg – 1:1 in Minute 44

Nur kurz darauf gelang es Justin Thurm, den Ball ins Netz zu befördern und damit dem Hallenser Team den Sieg zu verschaffen (49.).

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – 1. FSV Nienburg

BSV Halle-Ammendorf II: Geppert – Kanditt, Keitel, Walter, Lindenhahn (57. Schmidt), Kominek, Cramer (88. Müller), Beyer (90. Vock), Thurm (78. Jahnel), Bohmeyer, Schieritz

1. FSV Nienburg: Held – Hausdorf, Zenker, Knop, Kümmel (82. Focke), Schmilorz, Dauch, Schmidt, Günther (69. Lietz), Hensel (75. Knöfler), Finze

Tore: 0:1 Tobias Hausdorf (36.), 1:1 Mario Bohmeyer (44.), 2:1 Justin Thurm (49.); Schiedsrichter: Holger Bleck (Berga); Assistenten: Tobias Kuhnert, Martin Hübner; Zuschauer: 55