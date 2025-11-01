Fußball-Landesklasse 5: Mit einem beeindruckenden 4:0 (2:0) ging der BSV Halle-Ammendorf II von Coach Marcus Niemeier aus dem Spiel mit dem FC Halle-Neustadt vom Platz.

Halle/MTU. Die 37 Besucher des Stadions der Waggonbauer haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser besiegten das Team aus Halle-Neustadt mit 4:0 (2:0) deutlich.

In Minute 21 schoss Felix Schmidt das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Lennart Klein (35.) erzielt wurde.

35. Minute: BSV Halle-Ammendorf II mit 2:0 Vorsprung

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der FC Halle-Neustadt steckte einmal Gelb ein. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 63: Halle-Ammendorf traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Stanley Agwu ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder intervenieren. Der BSV Halle-Ammendorf II musste einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

32 Minuten nach der Pause konnte Fredrick Geißler (Halle-Ammendorf) den Ball über die Linie bringen (77.). Mit 4:0 verließen die Hallenser den Platz als Sieger. Der BSV Halle-Ammendorf II hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – FC Halle-Neustadt

BSV Halle-Ammendorf II: Himstedt – Schmidt (68. Hanke), Kunze, Klein, Geißler, Keitel (80. Neubert), Große, M. R. Beyer (46. R. Beyer), Gonzalez Sospedra (62. Walter), Kirchbach, Agwu (77. Kanditt)

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Zuleger (66. Barghan), Halibei (66. Belay Weldemichael), Tinto, Hardt, Zavoloka, Abdulrahman (68. Al-Hamdi), Teklay (57. Manga), Müller, Stolle, Keunang (57. Ali Yusuf)

Tore: 1:0 Felix Schmidt (21.), 2:0 Lennart Klein (35.), 3:0 Stanley Agwu (63.), 4:0 Fredrick Geißler (77.); Schiedsrichter: Tobias Burg (Dessau-Roßlau); Assistenten: Marcel Klein, Alexander Thom; Zuschauer: 37