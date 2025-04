Halle/MTU. Der BSV Halle-Ammendorf II und der SV Plötzkau 1921 haben sich am Samstag in einem packenden Spiel gemessen und trennten sich 5:4 (2:2).

Tobias Cramer (BSV Halle-Ammendorf II) netzte nur neun Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Toni-Raik Böber den Ball ins Netz.

BSV Halle-Ammendorf II Kopf an Kopf mit SV Plötzkau 1921 – 1:1 in Minute 26

Beim 1:1 blieb es jedoch nicht. Plötzkau ergriff die Initiative und übernahm die Führung. Mario Hesse traf in der 31. Spielminute per Strafstoß. Es wollte den Plötzkauern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. David Hotopp schoss und traf in der 34. Spielminute. 2:2. Die Plötzkauer schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Mario Hesse versenkte den Ball in Minute 54 ein weiteres Mal. Zum Leidwesen seines Teams lenkte der Plötzkauer den Ball in der 59. Minute unglücklich ins eigene Tor. Spielstand 3:3. Das Hallenser Team legte nochmal nach und erlangte einen Vorsprung. Janne Hartmann schoss und traf in Minute 67. Die Plötzkauer blieben ihnen auf den Fersen. Pascal Fechtner traf in der 78. Minute. Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.04.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 19

Unmittelbar darauf gelang es Justin Thurm, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Hallenser zu entscheiden (82.).

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – SV Plötzkau 1921

BSV Halle-Ammendorf II: Geppert – Kanditt, Thurm (88. Kettmann), Cramer, Hotopp, Lindenhahn, Hartmann, Saul, Kirchbach, Walter (66. Neubert), Schieritz

SV Plötzkau 1921: Wedding – Zimmermann (66. Stratmann), Drici, Fechtner, Hesse, Böber, Gebbert, Hoppe, Von Lachner, Bartel, Mäkel (56. Kluge)

Tore: 1:0 Tobias Cramer (9.), 1:1 Toni-Raik Böber (26.), 1:2 Mario Hesse (31.), 2:2 David Hotopp (34.), 2:3 Mario Hesse (54.), 3:3 Johannes Zimmermann (59.), 4:3 Janne Hartmann (67.), 4:4 Pascal Fechtner (78.), 5:4 Justin Thurm (82.); Schiedsrichter: Max Eisfeld (Zörbig); Assistenten: Maximilian Kott, Max Müller; Zuschauer: 50