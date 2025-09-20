Der BSV Halle-Ammendorf II erzielte am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 vor 35 Fußballfans einen klaren 3:1 (2:0)-Sieg gegen den SV Blau-Weiß Dölau II.

Halle/MTU. Die 35 Besucher des Stadions der Waggonbauer haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser besiegten die Gäste aus Dölau mit 3:1 (2:0) souverän.

Es waren bereits 25 Minuten des Spiels vergangen, als Justin Thurm für Halle-Ammendorf traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau II musste einmal Gelb hinnehmen (27.). Der BSV Halle-Ammendorf II hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marcus Niemeier. Die Hallenser legten bald darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Lennart Klein der Torschütze (37.).

BSV Halle-Ammendorf II in Minute 37 2:0 in Führung

Es sah nicht gut aus für Dölau. Aber dann musste der BSV Halle-Ammendorf II auch mal einstecken. Torwart Paul Himstedt konnte den Ball von Tim Morris Lindenhahn nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

Der letzte Treffer folgte kurz danach, als Jordi Gonzalez Sospedra den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 erweiterte (88.). Damit war der Erfolg der Hallenser entschieden. Der BSV Halle-Ammendorf II hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – SV Blau-Weiß Dölau II

BSV Halle-Ammendorf II: Himstedt – Große, Piven, Bergmann, Klein (89. Kettmann), Beyer, Thurm (90. Brock), Schmidt (65. Gonzalez Sospedra), Unger (63. Schieritz), Kanditt, Kirchbach

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Kleinert, Dragon, Dinter, Richter (46. Troitzsch), Freund (77. Götz), Wittmann, Lindenhahn, Balbach (58. Öder), Hermann, (74. Ranft)

Tore: 1:0 Justin Thurm (25.), 2:0 Lennart Klein (37.), 2:1 Tim Morris Lindenhahn (85.), 3:1 Jordi Gonzalez Sospedra (88.); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Assistenten: Sebastian Dähne, Mario Bischoff; Zuschauer: 35