Dem BSV Halle-Ammendorf II gelang es am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5, den SV Höhnstedt mit 3:0 (1:0) zu besiegen. 85 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Halle/MTU. Am Freitag konnten die Fußballfans im Stadion der Waggonbauer eine erfolgreiche Heimpartie verfolgen. Die Hallenser gewannen souverän mit 3:0 (1:0) gegen die Kontrahenten aus Höhnstedt.

Es waren bereits 33 Minuten des Spiels vergangen, als Sebastian Hanke für Halle-Ammendorf traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Hallenser legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Dmytro Piven der Torschütze (57.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

BSV Halle-Ammendorf II liegt in Minute 57 2:0 vorn

Auf den letzten Drücker, vier Minuten vor Abpfiff, konnte Lennart Klein (Halle-Ammendorf) den Ball über die Linie bringen (86.). Mit 3:0 verließen die Hallenser den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – SV Höhnstedt

BSV Halle-Ammendorf II: Geppert – Gehrke-Walther, Kominek, Kanditt (83. Ommih), Kirchbach, M. R. Beyer, Hanke (46. Piven), Schmidt (66. Hertel), Unger, Thurm (77. Ihezuru), Gonzalez Sospedra (46. Klein)

SV Höhnstedt: Kalcher – Schauer, Aschenbach, Matz, Elstner, Göring (60. Ruckhardt), Matz, Schulz, Müller (75. Balashov), Rickert, Dressel

Tore: 1:0 Sebastian Hanke (33.), 2:0 Dmytro Piven (57.), 3:0 Lennart Klein (86.); Schiedsrichter: Lennox Jäger (Halle); Assistenten: Kilian Kunert, Robin Knobloch; Zuschauer: 85