Dem BSV Halle-Ammendorf II gelang es am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5, den SV Höhnstedt mit 3:0 (1:0) zu besiegen. 85 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Halle/MTU. Die 85 Besucher des Stadions der Waggonbauer haben am Freitag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser besiegten das Team aus Höhnstedt mit 3:0 (1:0) souverän.

Sebastian Hanke (BSV Halle-Ammendorf II) netzte nach 33 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Hallenser legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Dmytro Piven der Torschütze (57.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

BSV Halle-Ammendorf II mit 2:0 vorne – 57. Minute

Nur vier Minuten vor Spielende gelang es Lennart Klein, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 zu erweitern (86.).

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – SV Höhnstedt

BSV Halle-Ammendorf II: Geppert – Thurm (77. Ihezuru), Kominek, Kirchbach, M. R. Beyer, Schmidt (66. Hertel), Gehrke-Walther, Hanke (46. Piven), Gonzalez Sospedra (46. Klein), Kanditt (83. Ommih), Unger

SV Höhnstedt: Kalcher – Schulz, Rickert, Aschenbach, Göring (60. Ruckhardt), Müller (75. Balashov), Schauer, Matz, Matz, Elstner, Dressel

Tore: 1:0 Sebastian Hanke (33.), 2:0 Dmytro Piven (57.), 3:0 Lennart Klein (86.); Schiedsrichter: Lennox Jäger (Halle); Assistenten: Kilian Kunert, Robin Knobloch; Zuschauer: 85