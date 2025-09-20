Dem BSV Halle-Ammendorf II glückte es am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5, den SV Blau-Weiß Dölau II mit 3:1 (2:0) zu besiegen. 35 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 35 Besuchern des Stadions der Waggonbauer geboten. Die Hallenser waren den Gästen aus Dölau mit 3:1 (2:0) souverän überlegen.

Es waren bereits 25 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Justin Thurm für Halle-Ammendorf traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau II steckte einmal Gelb ein (27.). Der BSV Halle-Ammendorf II hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marcus Niemeier. Die Hallenser legten kurz darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Lennart Klein der Torschütze (37.).

37. Minute: BSV Halle-Ammendorf II liegt mit 2:0 vorne

Es sah nicht gut aus für Dölau. Aber dann musste der BSV Halle-Ammendorf II auch mal einstecken. Torwart Paul Himstedt konnte den Ball von Tim Morris Lindenhahn nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

Der letzte Treffer folgte kurz darauf, als Jordi Gonzalez Sospedra den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 verfestigte (88.). Damit war der Erfolg der Hallenser gesichert. Der BSV Halle-Ammendorf II sicherte sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – SV Blau-Weiß Dölau II

BSV Halle-Ammendorf II: Himstedt – Unger (63. Schieritz), Kirchbach, Bergmann, Kanditt, Thurm (90. Brock), Klein (89. Kettmann), Beyer, Schmidt (65. Gonzalez Sospedra), Piven, Große

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Lindenhahn, Hermann, Dinter, Wittmann, (74. Ranft), Kleinert, Balbach (58. Öder), Richter (46. Troitzsch), Freund (77. Götz), Dragon

Tore: 1:0 Justin Thurm (25.), 2:0 Lennart Klein (37.), 2:1 Tim Morris Lindenhahn (85.), 3:1 Jordi Gonzalez Sospedra (88.); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Assistenten: Sebastian Dähne, Mario Bischoff; Zuschauer: 35