Ein 3:3 (0:2)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von SV Höhnstedt und SSV 90 Landsberg am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5.

Salzatal/MTU. Nach einem fesselnden Spiel haben sich der SV Höhnstedt und der SSV 90 Landsberg am Samstag 3:3 (0:2) getrennt.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 30 Minuten schoss Maik Stryjakowski das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Landsberger legten kurz darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Philipp Köhler der Torschütze (39.).

Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Treffer Nummer drei schoss Tobias Weißenborn/Höhnstedt (49 und 60.), gefolgt von Maximilian George (SSV 90 Landsberg) in Minute 77. Spielstand 3:2 für den SSV 90 Landsberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

In der Nachspielzeit nutzte der SV Höhnstedt noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Minute konnte Weißenborn (Höhnstedt) den Ball erneut über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Höhnstedt erreichen (90.+2). Die Gegner vom SSV 90 Landsberg beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SV Höhnstedt rutschte auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – SSV 90 Landsberg

SV Höhnstedt: Pilowski – Göring, Schauer, Weißenborn, Matz, Rickert, Ruckhardt, Balashov (85. Scheffler), Elstner, Schulz, Mergner (90. Ruhmann)

SSV 90 Landsberg: Dimke – Knorr, Kleeblatt, Knaut (73. Madalschek), Diallo (73. George), Stryjakowski, Reuschel (80. Schubert), Köhler (88. Stephan), Scheller, Wichmann, Rappe

Tore: 0:1 Maik Stryjakowski (30.), 0:2 Philipp Köhler (39.), 1:2 Tobias Weißenborn (49.), 2:2 Tobias Weißenborn (60.), 2:3 Maximilian George (77.), 3:3 Tobias Weißenborn (90.+2); Schiedsrichter: Jens Rosenbaum (Halle); Assistenten: Martin Beutel, Steve Kossin; Zuschauer: 103