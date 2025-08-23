Am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 erzielte der Heimverein SV Blau-Weiß Dölau II gegen den FC Halle-Neustadt ein 2:2 (1:0)-Unentschieden.

Halle/MTU. Der SV Blau-Weiß Dölau II und der FC Halle-Neustadt haben sich am Samstag in einem spannenden Duell gemessen und trennten sich 2:2 (1:0).

Björn Dinter (SV Blau-Weiß Dölau II) netzte nur eine Minute nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor konnten die Hallenser in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Maximilian Hardt den Ball ins Netz.

SV Blau-Weiß Dölau II und FC Halle-Neustadt – 1:1 in Minute 53

Unentschieden. Halle-Neustadts Hardt konnte seinem Team in Minute 82 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 1

Auf den letzten Drücker, zwei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Niclas Dragon (Dölau) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Dölau erzielen (88.). In Spielminute 91 handelte sich der SV Blau-Weiß Dölau II noch eine Gelb-Rote Karte ein. Der SV Blau-Weiß Dölau II rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – FC Halle-Neustadt

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – M. Kleinert, Wittmann, Öder (61. Lindenhahn), Lippoldt (85. Werdan), Dinter (80. Moradi), A. Kleinert (56. Grimm), Troitzsch, Dragon, Balbach, Hermann

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Teklay (56. Manga), Keunang, Müller, Hardt, Al-Hamdi (77. Barghan), Zuleger, Moh, Ali Yusuf, Tinto, Abdulrahman (71. Tilahun)

Tore: 1:0 Björn Dinter (1.), 1:1 Maximilian Hardt (53.), 1:2 Maximilian Hardt (82.), 2:2 Niclas Dragon (88.); Schiedsrichter: Vincent Maximilian Gottschalk (Halle); Assistenten: Winfried Bohrmann, Oliver Schunke; Zuschauer: 50