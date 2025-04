Ein 1:1 (1:0)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von SSV 90 Landsberg und LSG Lieskau am 19. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5.

Landsberg/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen dem SSV 90 Landsberg und der LSG Lieskau mit einem Unentschieden.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Jens Abel (Zörbig) eine Gelbe Karte an die Gäste (35.). Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Sascha Lehneis, als Maik Stryjakowski für Landsberg traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Tore in Minute 43 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 19

SSV 90 Landsberg Kopf an Kopf mit LSG Lieskau – 1:1 in Minute 73

In der 70. Minute musste der Schiedsrichter erneut intervenieren. Der SSV 90 Landsberg kassierte einmal Gelb.

28 Minuten nach der Pause konnte Toni Lindenhahn (Lieskau) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Lieskau erreichen (73.). Die Gegner vom SSV 90 Landsberg beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SSV 90 Landsberg – LSG Lieskau

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Darmochwal, Stryjakowski (88. Rappe), Tessmann, Neumann, Hampel (85. Wichmann), Knaut, Voß, Diallo (76. Scheller), Weber, Madalschek

LSG Lieskau: Griese – Strissel (87. Förtsch), Sieb, Kutzner (64. Pöhlitz), Wagner, Lindenhahn, Herrmann (62. Brauer), Fleischhauer, Funke, Ryll, Herrmann

Tore: 1:0 Maik Stryjakowski (43.), 1:1 Toni Lindenhahn (73.); Schiedsrichter: Jens Abel (Zörbig); Assistenten: Karsten Bukvic, Heiko Krause; Zuschauer: 131