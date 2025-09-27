Für den Gastgeber SG Reußen endete das Duell mit dem Zörbiger FC am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 mit einer 0:0 (0:0)-Punkteteilung.

Landsberg/MTU. Auf dem Sportplatz Reußen haben 56 Fußballfans am Samstag das Kräftemessen zwischen der SG Reußen und dem Zörbiger FC verfolgt. Das Spiel endete in einem torlosen 0:0 (0:0). Schiedsrichter Justin Geese (Wittenberg) hatte alle Hände voll zu tun. Alles in allem sieben Karten inklusive eines Platzverweises kamen in dieser chaotischen Partie zum Einsatz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 5

Aufstellung und Statistik: SG Reußen – Zörbiger FC

SG Reußen: Wolfhard – Besser, Gewinner, Förderreuther (78. Hurt), Benze, Broda, Schicha, Herrmann, Czaplicki (62. John), Flaschina, Schulz

Zörbiger FC: Koller – Schindler, Teichert, Schmidt, Helmecke (66. Nentwig), Oertel, Brenner, Janders, Schönburg, Gansen, Seliger

; Schiedsrichter: Justin Geese (Wittenberg); Assistenten: Justus Kott, Vincent Jochen Schildhauer; Zuschauer: 56