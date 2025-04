Halle/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von Nietlebener SV Askania 09 und Zörbiger FC ist gleichauf geendet.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Jens Becker (Wittenberg) zwei Gelbe Karten an die Hallenser (37., 51.). In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Pascal Hempel (Zörbiger FC) netzte in der 7. Minute der zweiten Halbzeit (52.) als Erster ein und brachte die Gastgeber mit einem verwandelten Strafstoß in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 19

1:1 Ausgleich im Spiel Nietlebener SV Askania 09 gegen Zörbiger FC – Minute 81

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich neun Minuten bis zum Abpfiff, als Martin Gudert den Ball aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und den Ausgleich für das Hallenser Team errang (81.). In Spielminute 92 handelte sich der Nietlebener SV Askania 09 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Nietlebener SV Askania 09 – Zörbiger FC

Nietlebener SV Askania 09: Lewinski – Lailach, Gudert, Müller (75. Tilahun), Stein, Oelschlägel, Schumann (61. Goldstein), Demyantsev (39. Manga), Losse, Hübner (90. Berlt), Silber

Zörbiger FC: Bellstedt – Schindler (84. Helmecke), Moreno Silva, Lorenz, Janders (72. Gansen), Schönburg (62. Geßner), Deidok, Teichert, Schmidt, Hempel, Matthias

Tore: 0:1 Pascal Hempel (52.), 1:1 Martin Gudert (81.); Schiedsrichter: Jens Becker (Wittenberg); Assistenten: Aaron Gaebler, Livius Hennig; Zuschauer: 48