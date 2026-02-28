Ein 2:2 (1:1)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von FC Halle-Neustadt und SV Blau-Weiß Dölau II am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5.

Halle/MTU. Am Samstag haben sich der FC Halle-Neustadt und der SV Blau-Weiß Dölau II ein aufregendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (1:1).

Danut Halibei traf für den FC Halle-Neustadt in Minute 12 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Die Hallenser konterten nur wenige Minuten später. Diesmal war Tim Hüttig der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (15.).

FC Halle-Neustadt und SV Blau-Weiß Dölau II – 1:1 in Minute 15

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der FC Halle-Neustadt kassierte einmal Gelb. Unentschieden. Dölaus Liam Klaus konnte seinem Team in Minute 74 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 14

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder handeln. Der FC Halle-Neustadt musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

35 Minuten nach der Pause konnte Lennox Regener (Halle-Neustadt) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Halle-Neustadt erzielen (80.).

Aufstellung und Statistik: FC Halle-Neustadt – SV Blau-Weiß Dölau II

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Keunang, Al-Hamdi (20. Zuleger), Hardt (70. Barghan), Müller, Tinto, Moh (84. Abdulrahman), Halibei (70. Regener), Stolle, Manga, Zamil (77. Ali Yusuf)

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Troitzsch, Öder (60. Klein), Geyer (70. Kleinert), Bilau, Kleinert, Hüttig, Lüttgens, Klaus, Hermann, Kamm Al Azzawe

Tore: 1:0 Danut Halibei (12.), 1:1 Tim Hüttig (15.), 1:2 Liam Klaus (74.), 2:2 Lennox Regener (80.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Falk Iser, Felix Köhler; Zuschauer: 60