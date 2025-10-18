Für den Gastgeber BSV Halle-Ammendorf II endete das Duell mit dem Zörbiger FC am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 mit einem 2:2 (2:1)-Unentschieden.

Halle/MTU. Nach einem aufregenden Duell haben sich der BSV Halle-Ammendorf II und der Zörbiger FC am Samstag 2:2 (2:1) getrennt.

Torsten Schmidt traf für den Zörbiger FC in Minute 13 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Dmytro Piven (22.) erzielt wurde.

Unentschieden. Halle-Ammendorfs Lennart Klein konnte seinem Team in Minute 27 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

Nur kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der rettende Treffer für den Zörbiger FC, als Kevin Oertel den Ball über die Torlinie bugsierte und noch den Ausgleich für das Zörbiger Team erzielte (50.). Der BSV Halle-Ammendorf II rutschte auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – Zörbiger FC

BSV Halle-Ammendorf II: Geppert – Geißler, M. R. Beyer (73. R. Beyer), Kirchbach, Klein, Piven, Kanditt, Gonzalez Sospedra (84. Walter), Unger (81. Schieritz), Große, Thurm

Zörbiger FC: Koller – Seliger, Teichert (68. Schönburg), Matthias, Gansen (81. Nentwig), Kleewein (46. Lindemann), Moreno Silva, Schmidt, Brenner (86. Schindler), Hempel, Oertel

Tore: 0:1 Torsten Schmidt (13.), 1:1 Dmytro Piven (22.), 2:1 Lennart Klein (27.), 2:2 Kevin Oertel (50.); Schiedsrichter: Simon Odenthal (Naumburg); Assistenten: Felix Bartel, Jens Sittel; Zuschauer: 80